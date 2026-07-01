Хор Triumphum vox, уроки по плетению лаптей, магия в русских сказках: появилась программа фестиваля «Обряды-наряды»

В первый день музыкальную программу откроет хор частной филармонии «Триумф» Triumphum vox. На сцене также выступят проект «Международный атлас облаков» и Даша Калина (номинант премии «ТОП30.Самые знаменитые люди Перми» —2026), Петр Термен (внук изобретателя терменвокса Льва Термена) и Илья SymphoCat, ансамбль Дмитрия Покровского. В воскресенье гостей «Обрядов-нарядов» ждет творчество группы Post-dukes, Варвары Зениной с перформансом «От колыбели до вечности», фолк-ватаги «Притоп Тритона».

В течение двух дней программа фестиваля «Обряды-наряды» будет выстроена вокруг еще пяти направлений: обрядов, нарядов, сказок, ремесла, рассказов. Свои коллекции представят дизайнеры одежды, которые работают с этномотивами, в их числе — пермский модельер Алексей Салахов, а еще на фестивале покажут особенности коми-пермяцкого и русского костюма. В списке обрядов: коми-пермяцкие гадания, обряд закликания птиц, обряд наряжения снопа-именинника, марийский Пеледыш пайрем, татарский обряд сбора приданого — их проведут носители этих традиций.

Театры из разных регионов представят постановки сказок, на уроках ремесла будут обучать ткачеству, вышивке, изготовлению керамики, обработке бересты, резьбе по дереву, гончарному промыслу, набойке по ткани, плетению лаптей, обработке лыка. Темы лектория затронут магию в русской мифологии, рождественские игрища, культ животных в обрядах коми-пермяков, секреты народной педагогики, там же пройдет ремесленный интенсив с дизайнерами, в котором будут участвовать основательница бренда одежды в русском стиле Варвара Зенина и историк костюма Андрей Скатков.

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