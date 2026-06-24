Впервые на «Небесной ярмарке» покажут шоу по фристайл-мотокроссу

Райдеры будут пролетать 21-метровые пролеты, взлетать в воздух на десять метров и прыгать с трамплинов на мотоциклах и снегоходе. Действо будет сопровождать живая музыка от пермских рок-групп и станет частью театрализованного светомузыкального шоу «Музыка неба в единстве голосов», которое закроет фестиваль. Оно включает также выступление Chicken Gun и ROCKY-2 и традиционный «Танце слонов».

В этом году программа фестиваля «Небесная ярмарка», который пройдет с 4 по 11 июля в Кунгуре, включает множество других событий: от мастер-классов и работы ярмарки с сувенирами от местных мастеров до выступления диджеев. В рамках фестиваля пройдет также первенство России и Кубок России по воздухоплавательному спорту, в котором будут участвовать 44 пилота из 15 регионов России и Малайзии.

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