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«Небесная ярмарка» откроется рейтинговыми соревнованиями по воздухоплавательному спорту

Появилась программа фестиваля «Небесная ярмарка», который пройдет с 4 по 11 июля в Кунгуре. Финал совпадает с 363-летием города.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Большое событие начнется 4 июля с открытия рейтинговых соревнований по воздухоплавательному спорту с представлением пилотов. В этот же пройдет концерт-посвящение «Культурный код Кунгура», в котором будут участвовать театр моды и пластики Crazy. День завершится массовым стартом из аэростатов с разных точек города. Наблюдать за ним можно будет с Соборной площади.

По данным пресс-службы «Небесной ярмарки», 4 июля в Кунгуре пройдут фестиваль национальных культур «Живая традиция», фестиваль уличных театров «Прорыв», Чемпионат Пермского края по джип-триалу, открытый Кубок Кунгурского муниципального округа по уличному баскетболу.

Программа последующих дней фестиваля будет включать первенство России и Кубок России по воздухоплавательному спорту. Вечернее шоу «Небесной ярмарки» пройдет 11 июля на стадионе «Труд» в Кунгуре: там покажут традиционный «танец слов», а на Соборной площади развернется ярмарка народных промыслов, фестиваль чая и уличных театров. По словам организаторов, в этом году театрализованное стадионное шоу состоится на закрытии фестиваля, а не на открытии, как было год назад — это должно придать фестивалю большую масштабность.

Информационный обзор редакции. 0+

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