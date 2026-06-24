На молодежные выходные «Города встреч» приедут Тося Чайкина и Анна Немченко

Днем в субботу, 27 июня, пройдут события, посвященные выпускникам 2026 года и представителям студенческих сообществ: награждение амбассадоров молодежной политики и мультистобалльников, а также вручение первых паспортов. На интерактивных площадках устроят мастер-классы, а еще будут создавать арт-объект, отражающий локальную идентичность и культурный код Прикамья. Вечером начнется караоке-шоу, которое откроется программу фестивального городка «Города встреч». Специальным гостем станет Анна Немченко, актриса, блогер и певица, известная по синглам «Танцпол везде» и смешными видеороликами с танцами мужа, его друзей и брата.

Во второй день молодежных выходных, 28 июня, будут работать спортивные, культурные и другие площадки, фотозоны, пройдут мастер-классы и соревнования по настольным играм. На главной сцене выступят местные музыкальные коллективы и диджеи. В финале дня выступит певица Тося Чайкина, автор и исполнитель песен «В сердце бахнули стрелы», «Беспринципные» и других.



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