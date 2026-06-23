VR-прогулка по медеплавильному заводу, ретро-дефиле и рок: известна программа фестиваля инженерной мысли «МототФест»

В этом году темой фестиваля станет пермская промышленность, акценты сделают на истории Мотовилихинских заводов и Камской ГЭС. На «МолотоФесте» будут три смысловых блока: «инженерия мысли», «инженерия тела» и «инженерия духа».

Первый блок будет включать выставки и VR-прогулку по экспозиции Егошихинского медеплавильного завода. На площадке Музея пермской артиллерии пройдет научно-популярный лекторий, в котором расскажут о горнозаводской цивилизации Мотовилихи, истории строительства Камской ГЭС, цифровом ландшафте местной промышленности в 1970-е годы, о сувенирах советской Перми.

Часть «Инженерия тела» включает театрализованное ретро-дефиле «Один день из жизни советского заводчанина» и выступление пермских рок-групп «Лимонов цвет», «Коннемара», «Действуй!», «Нивелир», «Бес сомнений», «ViNo», «Паприка», «Джамахирия». Программа третьего блока, посвященного духу, будет состоять из «Мозгобойни», фотозон от «Музея советского быта», квеста «Наследие заводских мастеров» и различных мастер-классы в течение дня.



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