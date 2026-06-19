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Звуковые прогулки на коми-пермяцком языке собираются возобновить

Театральная компания нмхт собирается возобновить звуковые прогулки «Зву́ры» на коми-пермяцком языке. В этом сезоне они стартуют с 20 июня.

Никита Маталасов

Новой локацией звуковых прогулок станет Завод Шпагина. В этом пространстве будут исследовать присутствие коми-пермяков. В нмхт говорят, что появятся новые звуки.

Впервые нмхт представил «Зву́ры» в июне 2025 года. В июле и ноябре в рамках фестиваля «ЛЮБИТÖМ» звуковые прогулки на коми-пермяцком прошли в Перми и в Санкт-Петербурге.

Информационный обзор редакции. 12+

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