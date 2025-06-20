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«Необряд» о коми-пермяках, национальная кухня, звуковая прогулка: в июле планируют провести фестиваль «ЛЮБИТÖМ»

В Перми, Москве и Санкт-Петербурге в июле планируют провести Всероссийский фестиваль коми-пермяцкой культуры «ЛЮБИТÖМ». Это одно из событий, посвященных празднованию 100-летия Коми-Пермяцкого автономного округа.

Пресс-служба фестиваля «ЛЮБИТÖМ»
Пресс-служба фестиваля «ЛЮБИТÖМ»
Пресс-служба фестиваля «ЛЮБИТÖМ»

Организаторы фестиваля рассказали, «ЛЮБИТÖМ» намерены поделить на три акта, каждый из которых пройдет в трех разных городах и будет длиться 100 часов. Первой будет Пермь: локацией для этого акта станет Старокирпичный переулок с 10 по 13 июля.

Фестиваль объединит традиционные и современные перформативные форматы. В Перми намерены устроить сайт-специфик спектакль «Улетают птицы» и «необряд» о коми-пермяках, показать медиаспектакль «Один день с коми-пермяком», перформанс «Земля говорит», камерную историю «К реке». В программе «ЛЮБИТÖМ» также звуковая прогулка «Звуры», «Коми-пермяцкий рейв», соединяющий диджей-сеты и фольклор, обряды и биты, танцевальный перформанс «Коми-пермяцкий алфавит», лайв под звездами — голосовые сообщения из полей, модульный синтез и национальные шепоты. В финале планируют презентовать «Коми-пермяцкий спешл», который позволит попробовать блюда коми-пермяцкой кухни, приготовленные в реальном времени.

Также в рамках фестиваля появятся сария авторская мерча в эстетике уездного андеграунда с фольклорными мотивами, «подкасты на коми-пермяцком», медиаархив «100 часов про Любовь».

Информационный обзор редакции. 16+

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