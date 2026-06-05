Пермскую улицу закроют для проезда 6 июня: там пройдет «Музыкальный квартал»

«Музыкальный квартал» будет проходить на Пермской улице, в пространстве между Сибирской и Газеты Звезда, которое станет пешеходной и музыкальной. В департаменте культуры и молодежной политики отметили, что 6 июня с 8:00 до 22:00 движение транспорта здесь будет закрыто.

В течение лета планируется провести шесть событий. Первая встреча 6 июня будет посвящена теме «Многоликая Россия», перекликающейся с Годом единства народов. В течение дня на Пермской улице развернется ярмарка ремесленников, будут проходить мастер-классы и интерактивные развлечения. В музыкальной программе — выступление ансамблей «Ба-ба-ту», «Ромэн», этно-электроника от DJ Луценко, русские и коми-пермяцкие мелодии с Анатолием Полуяновым и гармонистом «Золотой десятки России» Владимиром Опариным.

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