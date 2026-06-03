Семиминутный фейерверк и программа в честь 100-летия автобусного движения: известно, как в Перми будут праздновать День города

В 2026 году Пермь будет отмечать 303 года. Празднование традиционно начнется вечером 11 июня в сквере основателя города В.Н. Татищева. На следующий день в Перми в честь Дня города и Дня России пройдут церемония открытия памятных плит на аллее Доблести и Славы, а также концертные программы на набережной и эспланаде.

В этом году в честь 100-летия автобусного движения в Перми на улице Ленина, между Куйбышева и Попова, представят экспозицию из ретро и современных автобусов, которая проедет колонной по городу.

В финале праздника с территории городского пляжа запустят семиминутный фейерверк. Празднование Дня города и Дня России в Перми завершится шоу в честь открытия летнего фестиваля «Город встреч», на нем выступит исполнительница песни «Матушка-земля» Татьяна Куртукова.