Хедлайнером шоу-открытия фестиваля «Город встреч» станет исполнительница песни «Матушка-земля»

Шоу-открытие «Города встреч» в 2026 году станет целостной постановкой про многонациональное сердце страны: кроме Татьяны Куртуковой будут выступать хор «Млада», пермские танцоры и музыканты. «Для меня особая честь выступить впервые в Перми в День России. Прикамье по праву можно считать сердцем страны, где в единстве живут многие народы, а сам регион славится культурой и бережным отношением к нашему наследию. Во время выступления вместе с замечательными танцорами, вашими земляками, мы языком искусства расскажем о любови к своей земле — и эти чувства от самого сердца», — поделилась Татьяна Куртукова.

Напомним, постановщиком открытия «Города встреч» в 2026 году станет основатель балета Street Jazz и режиссер Сергей Мандрик. Шоу будет включать в себя театр, пластику, драматургию, хореографию. Организаторы летнего фестиваля рассказали, что каждый номер станет мини-спектаклем, а каждая песня — отдельной историей, соединяющей культуры, интонации, ритмы и настроения.

Информационный обзор редакции. 0+