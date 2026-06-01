Показы коллекций в народном стиле и ярмарка промыслов: на эспланаде пройдет фестиваль русской культуры и традиций

Фестивальной площадкой «Русской мозаики» станет 68-й квартал эспланады. Там развернется городок с тематическими площадками, посвященными разным направлениям русской культуры. В пресс-службе администрации рассказали, что в течение дня будут проходить мастер-классы, показы коллекций одежды в русском народном стиле и работать ярмарка народных промыслов, игровая зона и площадка, где обучают русскому народному танцу.

На сцене выступят ансамбли «Воскресение», «Иваны», «Ярмарка», Андрей Киряков с проектом «Три балалайки», гармонист «Золотой десятки России» Владимир Опарин, фолк-проект «Груша», хореографический ансамбль «Солнечная радуга», детские фольклорные коллективы и многие другие. Специальным гостем «Русской мозаики» станет Лена Василёк, автор песен «Живет в этом доме Галина», «Именинница», «Мама», «Деревенька».

