День сказки, «ПРО ЭТНО», «Причал»: закамский фестиваль «Выходные на набережной» объединит 11 событий

Фестиваль начнется 30 мая на сцене ДК им. Кирова, где пройдет концертная программа с участием образцового детского коллектива фольклорного ансамбля «Воскресение», образцового детского коллектива вокального ансамбля «Отражение» и артистов МАУК «ПермьКонцерт»: Марии Савостина, фолк-проекта «Груша», ансамбля «ИВАНЫ», певца Артура Абаева.

В течение лета в рамках фестиваля «Выходные на набережной. Закамск — место силы» запланировано еще 10 событий:

12 июня, День России и День города Перми;

20 июня, День сказки;

27 июня, День молодежи;

4 июля, День ветеранов боевых действий;

11 июля, День семьи, любви и верности. Закамск семейный;

25 июля, фестиваль «Причал» на набережной;

1 августа, фестиваль «ПРО ЭТНО»;

22 августа, День Государственного флага Российской Федерации;

29 августа, фестиваль «Лето, прощай»;

5 сентября, закрытие фестиваля «Выходные на набережной. Закамск — место силы».

