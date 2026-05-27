День сказки, «ПРО ЭТНО», «Причал»: закамский фестиваль «Выходные на набережной» объединит 11 событий

Фестиваль «Выходные на набережной. Закамск — место силы» вернется в этом году. Большое событие Кировского района будет проходить с 30 мая по 5 сентября.

Фестиваль начнется 30 мая на сцене ДК им. Кирова, где пройдет концертная программа с участием образцового детского коллектива фольклорного ансамбля «Воскресение», образцового детского коллектива вокального ансамбля «Отражение» и артистов МАУК «ПермьКонцерт»: Марии Савостина, фолк-проекта «Груша», ансамбля «ИВАНЫ», певца Артура Абаева.

В течение лета в рамках фестиваля «Выходные на набережной. Закамск — место силы» запланировано еще 10 событий:

  •  12 июня, День России и День города Перми;
  • 20 июня, День сказки;
  • 27 июня, День молодежи;
  • 4 июля, День ветеранов боевых действий;
  • 11 июля, День семьи, любви и верности. Закамск семейный;
  • 25 июля, фестиваль «Причал» на набережной;
  • 1 августа, фестиваль «ПРО ЭТНО»;
  • 22 августа, День Государственного флага Российской Федерации;
  • 29 августа, фестиваль «Лето, прощай»;
  • 5 сентября, закрытие фестиваля «Выходные на набережной. Закамск — место силы».

