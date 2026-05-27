День сказки, «ПРО ЭТНО», «Причал»: закамский фестиваль «Выходные на набережной» объединит 11 событий

Фестиваль «Выходные на набережной. Закамск — место силы» вернется в этом году. Большое событие Кировского района будет проходить с 30 мая по 5 сентября.
Фестиваль начнется 30 мая на сцене ДК им. Кирова, где пройдет концертная программа с участием образцового детского коллектива фольклорного ансамбля «Воскресение», образцового детского коллектива вокального ансамбля «Отражение» и артистов МАУК «ПермьКонцерт»: Марии Савостина, фолк-проекта «Груша», ансамбля «ИВАНЫ», певца Артура Абаева.
В течение лета в рамках фестиваля «Выходные на набережной. Закамск — место силы» запланировано еще 10 событий:
- 12 июня, День России и День города Перми;
- 20 июня, День сказки;
- 27 июня, День молодежи;
- 4 июля, День ветеранов боевых действий;
- 11 июля, День семьи, любви и верности. Закамск семейный;
- 25 июля, фестиваль «Причал» на набережной;
- 1 августа, фестиваль «ПРО ЭТНО»;
- 22 августа, День Государственного флага Российской Федерации;
- 29 августа, фестиваль «Лето, прощай»;
- 5 сентября, закрытие фестиваля «Выходные на набережной. Закамск — место силы».
