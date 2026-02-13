Концерт Spokanki и взрослые сказки от «ТриголОса»: известна программа Масленичной недели в «Губернии»

Несколько дней Масленичной недели в «Губернии» планируются детские программы «Масло масляное»: в игровой форме будут рассказывать о традициях Масленицы в Пермском крае и играть в игры. Также в планах камерные представления в Комнате сказок, например, в последний день Масленицы в «Губернии» дадут покажут «Сивку-бурка, или Сказку, рассказанная на Масленицу». Для взрослых в Комнате сказок пройдут «Сказки с припеком» (16+) в исполнении ансамбля «ТриголОс» — Марина Крысова и Марина Суханова расскажут сказки с кулинарным уклоном.

На Масленичной неделе в «Губернии» готовятся провести кулинарные мастер-классы и книжные посиделки. А в арт-фойе будут работать две выставки: «Кружевная сказка на коклюшках» с невесомыми и ажурными изделиями из кружева и «Набивное искусство земли Пермской. Продолжение», где представят набойные доски и ткани ручной работы. Финальным событием станет Масленичный бал — участники разучивают танцы с наставником и готовят бальные туалеты.

