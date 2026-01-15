«Конек-Горбунок», встреча с Михаилом Скомороховым, видеопоказ «Князя Таврического»: театры Пермского края впервые отпразднуют День артиста тематической программой

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, в тематическую программу в честь Дня артиста вошли концерты, спектакли, творческие встречи, мастер-классы, акции и медиапроекты. Пермская краевая филармония 17 января представит музыкально-литературную композицию «Конек-Горбунок» (6+) по мотивам русской сказки П. П. Ершова. Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина и ведущие артисты филармонии исполнят произведения отечественных композиторов. В Театре юного зрителя в этот день пройдет творческая встреча с ветеранами сцены, среди гостей — народный артист РФ, бывший худрук ТЮЗа Михаил Скоморохов.

В Доме актера 17 января планируется торжественный вечер Пермского регионального отделения СТД РФ, а также церемония награждения Знака «Надежда» имени народного артиста СССР И. Т. Бобылева для признания заслуг и поддержки творческого потенциала начинающих деятелей театра. На основной сцене театра оперы и балета покажут балет Людвига Минкуса «Баядерка» (12+), а в частной филармонии дадут концерт «Вечер в Париже» (12+), объединивший три века французской музыки. В течение января оперный театр устроит встречи артистов со школьниками и студентами — они будут посвящены профессии артиста, специфике работы музыкального и театрального коллектива, главный дирижер театра Владимир Ткаченко проведет серию мастер классов для учащихся Краевой музыкальной школы.