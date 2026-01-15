«Конек-Горбунок», встреча с Михаилом Скомороховым, видеопоказ «Князя Таврического»: театры Пермского края впервые отпразднуют День артиста тематической программой

Театры и концертные организации Пермского края впервые присоединятся к празднованию Дня артиста. Его отмечают 17 января — в день рождения режиссера, актера, педагога, реформатора театра и первого народного артиста СССР Константина Станиславского. Праздничную дату учредили летом 2025 года.
Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, в тематическую программу в честь Дня артиста вошли концерты, спектакли, творческие встречи, мастер-классы, акции и медиапроекты. Пермская краевая филармония 17 января представит музыкально-литературную композицию «Конек-Горбунок» (6+) по мотивам русской сказки П. П. Ершова. Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина и ведущие артисты филармонии исполнят произведения отечественных композиторов. В Театре юного зрителя в этот день пройдет творческая встреча с ветеранами сцены, среди гостей — народный артист РФ, бывший худрук ТЮЗа Михаил Скоморохов.
В Доме актера 17 января планируется торжественный вечер Пермского регионального отделения СТД РФ, а также церемония награждения Знака «Надежда» имени народного артиста СССР И. Т. Бобылева для признания заслуг и поддержки творческого потенциала начинающих деятелей театра. На основной сцене театра оперы и балета покажут балет Людвига Минкуса «Баядерка» (12+), а в частной филармонии дадут концерт «Вечер в Париже» (12+), объединивший три века французской музыки. В течение января оперный театр устроит встречи артистов со школьниками и студентами — они будут посвящены профессии артиста, специфике работы музыкального и театрального коллектива, главный дирижер театра Владимир Ткаченко проведет серию мастер классов для учащихся Краевой музыкальной школы.
Коми-Пермяцкий драматический театр им. М. Горького 17 января представят фильм «Театр Владимира Гуляева» (12+), посвященный актеру, режиссеру и художественному лидеру, чья деятельность более 30 лет была связана с культурой коми-пермяков и театральной жизнью края. 21 января после спектакля «Позвони мне, позвони» пройдет встреча артистов со зрителями, а 28 января — видеопоказ спектакля «Князь Таврический» (12+), посвящений памяти артиста Александра Власова.
Камерный драматический театр «Доминанта» 17 января отметит День артиста показом лучших спектаклей и творческой встречей актеров со зрителями. Чайковский театр драмы и комедии покажет спектакль «Где-то гроза» (12+), драматический театр «Бенефис» из Березников представит «Аленький цветочек» (6+). Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина сыграет спектакль «Счастливые люди» (16+) с участием заслуженных артистов Российской Федерации.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)