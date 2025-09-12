Фестиваль фейерверков устроят на набережной в Закамске: расписание запусков

Участниками «Симфонии огня» станут пять пиротехнических команд. Каждый фейерверк будет длиться в течение пяти минут. С 21:45 запустят первый фейерверк «Симфония Промышленности», с 22:00 будет «Симфония Победы», с 22:10 — «Симфония Молодости», с 22:25 — «Симфония Пермского края». Фестиваль закончится фейерверком «Симфония Огня», запуск которого запланирован с 22:40.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что фестиваль возрождает традицию устраивать масштабные пиротехнические представления в Перми. «Симфонию огня» проводили в Кировском районе до 2010 года.

