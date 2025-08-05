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Шествие колесницы, индийские танцы и мехенди: на набережной устроят этно-фолк фестиваль

На набережной Камы в Перми в ближайшие выходные, 9 августа, собираются провести этно-фолк фестиваль «Здравствуй, Индия». Событие посвящено Празднику колесниц.

Тимур Мусин

Планируется, что фестиваль развернется в районе амфитеатра. Программа начнется с восточных песнопений в сопровождении индийских музыкальных инструментов. Затем от амфитеатра до Перми-I и обратно пройдет карнавальное шествие наряженной колесницы и танцовщиц под звуки музыки и индийских песен на хинди, бенгали и санскрите.

Также в программе фестиваля концерт, индийские танцы, игры и флешмоб с гостями. В течение дня будут работать зоны, где можно снять фото в сари, сделать мехенди и угоститься фруктами.

Кстати, в этот же день на эспланаде будет выступать группа «Вирус».

Информационный обзор редакции. 0+

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