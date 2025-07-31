Фестиваль в честь напитка сур собираются устроить в Кудымкарском районе

Фестиваль «Бур сур» планируют устроить в деревне Мижуева 2 августа. По словам организаторов, атмосфера фестиваля будет напоминать Октоберфест, но с коми-пермяцкой душой. Празднование начнется с квест-игры «Чышкам-куралам» («Пометем-поскребем»): участники побывают на ржаном поле, в зерносушилке, мельнице и пекарне.

В течение дня будут работать тематические площадки: лавка здоровья, мастер-классы по изготовлению «подушки-засыпайки» и другим народным ремеслам, гастрономический стол из блюд, приготовленных с использованием солода, сусла и сура.

В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что одним из ключевых событий фестиваля станет демонстрация строительства русской печи в избе «Сур керку». Также в программе: дегустация традиционного сура и выставка специальной утвари, используемой для его приготовления.

Недавно мы рассказывали о программе фестиваля «Компрос», который будет проходить в Перми в середине августа.

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