Более 120 тысяч человек посетили события фестиваля «Город встреч»

В течение месяца на эспланаде были: «Обряды-наряды», «СТАР ФЕСТ», «Танцуй. Открывай», а также «Ведем себя культурно». Последний фестиваль, хедлайнерами которого стали группы «Сироткин» и NEMIGA, посетило более 25 тыс. человек.

Уже 28 июля фестивальный городок на эспланаде начали разбирать. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что завершающее событие «Города встреч» — «Ночь города» — пройдет в августе. Кто станет хедлайнером, пока не говорят. На открытии в 2025 году на Речном вокзале выступала экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна.

Недавно мы рассказывали о том, что на эспланаде собираются устроить фестиваль «Город, где строят мечты», хедлайнером которого станет группа «Вирус».

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