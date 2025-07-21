Надежда Кадышева и «Золотое кольцо» споют в Перми про веночек и ручей

Надежда Кадышева привезет в Пермь программу «Плывет веночек» (6+), куда войдут песни «Течет ручей», «Снег летит», «Я не колдунья», «Виновата ли я» и другие хиты. Вместе с эстрадной певицей в тур едет ее сын, Григорий Кадышев.

Кстати, в 2025 году в Пермь с концертами приедут Леонид Агутин, «Ленинград», Татьяна Буланова, «Чайф».

Информационный обзор редакции.