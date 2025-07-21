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Надежда Кадышева и «Золотое кольцо» споют в Перми про веночек и ручей

Пермь станет одним из городов осеннего гастрольного тура Надежды Кадышевой и ее ансамбля «Золотое кольцо». Певица, получившая недавно новый всплеск популярности благодаря зумерам и тик-току, планирует выступить в УДС «Молот» в ноябре 2025 года.

Скриншот телеканала Россия HD

Надежда Кадышева привезет в Пермь программу «Плывет веночек» (6+), куда войдут песни «Течет ручей», «Снег летит», «Я не колдунья», «Виновата ли я» и другие хиты. Вместе с эстрадной певицей в тур едет ее сын, Григорий Кадышев.

Кстати, в 2025 году в Пермь с концертами приедут Леонид Агутин, «Ленинград», Татьяна Буланова, «Чайф».

Информационный обзор редакции.

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