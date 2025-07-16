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В эти выходные на Пермской пройдет фестиваль «Музыкальный квартал»

В квартале между Сибирской и Газетой Звезда в воскресенье, 20 июля, проведут музыкальный фестиваль. Событие под одноименным названием «Музыкальный квартал» (6+) состоится в рамках программы «Время Пермское». Она направлена на сохранение и развитие исторического центра краевой столицы.

Эдуард Соснин/Telegram

Пермяки и гости города не только послушают музыку, исполненную на разных инструментах, насладятся народными песнями региона, но и посмотрят, как работают уличные художники. Помимо концертной программы запланирована работа ремесленной ярмарки. В домиках будут представлены сувениры и украшения, созданные руками региональных мастеров.

В связи с проведением фестиваля будет запрещено движение автомобилей по участку от Газеты Звезда до Сибирской. Ранее мы сообщали подробнее о перекрытии улицы Пермской в грядущие выходные.

Информационный обзор редакции. 

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