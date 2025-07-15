В эти выходные перекроют участок улицы Пермская

В Перми с 19 до 20 июля ограничат движение автомобилей от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской. На этом участке будут проводить ярмарки и фестиваль «Музыкальный квартал» (6+).
С 10:00 19 июля до 10:00 20 июля пермякам нельзя будет останавливаться и парковаться в этом месте. Затем в течение воскресенья участок будет полностью закрыт для проезда транспорта. Запрет снимут в 23:00.
«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — напоминают жителям города в краевом министерстве транспорта.
В текущем месяце также будут перекрыты два участка дороги в Индустриальном районе Перми. Запрет на движение автомобилей вводят из-за планируемой реконструкции трамвайных путей.
Комментарии (0)