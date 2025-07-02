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На фестивале «Крылья Пармы» выступят пилоты «Первого полета» и группа «Пелагея»

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» (6+) в этом году будет посвящен 80-летию Победы и году Защитника Отечества. Его намерены провести 12 июля на аэродроме «Фролово». Организаторы предполагают, что событие посетят несколько десятков тысяч человек.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

На фестивале покажет свое мастерство одна из лучших авиационных групп высшего пилотажа «Первый полет» на поршневых самолетах. В ее составе — действующие абсолютные чемпионы России, Европы и мира. Также в программе «Крыльев Пармы» мастер-классы по конструированию самолетов из картона, работа выставки беспилотников, площадка, где можно полетать на симуляторах от Уральской академии БПЛА, выступление парашютистов из Китая и Мексики и прыжок с экстремально низким раскрытием парашюта на высоте 100 метров.

Впервые в Пермском крае купольную акробатику покажут команда парашютистов «Мечта». В ее составе Алексей Волынский — 10-кратный чемпион мира, трехкратный победитель Всемирных Воздушных игр и 7-кратный рекордсмен мира. «Купольное пилотирование» продемонстрируют представители Пермской федерации парашютного спорта. Хэдлайнером творческой программы фестиваля выступит группа «Пелагея».

Ранее мы рассказывали о том, какой будет лайнап фестиваля RED FEST 2025.

Информационный обзор редакции.

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