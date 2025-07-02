На фестивале «Крылья Пармы» выступят пилоты «Первого полета» и группа «Пелагея»

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» (6+) в этом году будет посвящен 80-летию Победы и году Защитника Отечества. Его намерены провести 12 июля на аэродроме «Фролово». Организаторы предполагают, что событие посетят несколько десятков тысяч человек.
На фестивале покажет свое мастерство одна из лучших авиационных групп высшего пилотажа «Первый полет» на поршневых самолетах. В ее составе — действующие абсолютные чемпионы России, Европы и мира. Также в программе «Крыльев Пармы» мастер-классы по конструированию самолетов из картона, работа выставки беспилотников, площадка, где можно полетать на симуляторах от Уральской академии БПЛА, выступление парашютистов из Китая и Мексики и прыжок с экстремально низким раскрытием парашюта на высоте 100 метров.
Впервые в Пермском крае купольную акробатику покажут команда парашютистов «Мечта». В ее составе Алексей Волынский — 10-кратный чемпион мира, трехкратный победитель Всемирных Воздушных игр и 7-кратный рекордсмен мира. «Купольное пилотирование» продемонстрируют представители Пермской федерации парашютного спорта. Хэдлайнером творческой программы фестиваля выступит группа «Пелагея».
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Информационный обзор редакции.
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