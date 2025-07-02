Возвращение проекта «тима ищет свет», LAVBLAST, «Смирный и друзья»: рассказываем о лайнапе RED FEST 2025

Появился лайнап летнего open-air фестиваля RED FEST (12+). Его намерены провести 26-27 июля на площадке Digital Port. В этом году фестивалю исполнится десять лет, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края.
RED FEST откроет группа «Смирный и друзья» — один из ветеранов, выступавший на первых фестивалях. Главной сенсацией 2025 года станет возвращение проекта Тимофея Якимова «тима ищет свет»: он вновь приедет на RED FEST, но с новой энергией и обновленным звучанием. Главным открытием фестиваля организаторы называют инди-поп проект Анастасии Терели из Санкт-Петербурга —TERELYA, ее творчество критики сравнивают с британским музыкантом-мультиинструменталистом Кейт Буш.
Главная сцена RED FEST
26 июля:
- Смирный и друзья (Пермь)
- hehehe (Владивосток)
- Лолита Косс (Москва)
- Хадн дадн (Москва)
- TERELYA (Санкт-Петербург)
- Сова (Екатеринбург)
- тима ищет свет (Москва)
27 июля:
- SKOOKINY DETI (Екатеринбург)
- Рушана (Санкт-Петербург)
- клуб Любителей музыки (Минск)
- конец солнечных дней (Санкт-Петербург)
- хмыров (Санкт-Петербург)
- Свидание (Москва)
Электронная сцена RED FEST в 2025 году соберет от фанка и хауса до экспериментала. В числе хедлайнеров несколько артистов: ментор десятка музыкальных продюсеров Kovyazin D, дуэт на стыке поп- и рейв-культуры LAVBLAST, Plemyannik. В пресс-службе министерства культуры рассказали, что в списке музыкантов электронной сцены также музыкальные продюсеры NINETY, Keysi, MALINOVIY JOHN, AndreHuleo, Ukemi и локальные диджеи VOLAR & kree zeé, CHEKMA, BOLTIK, Vereshchagina, dj Fred, Vovkin, Klassen, Matthew R.
Традиционно в программе RED FEST лекции и мастер-классы, большая фуд-зона, дизайн-маркет.
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Информационный обзор редакции.
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