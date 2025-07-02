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Возвращение проекта «тима ищет свет», LAVBLAST, «Смирный и друзья»: рассказываем о лайнапе RED FEST 2025

Появился лайнап летнего open-air фестиваля RED FEST (12+). Его намерены провести 26-27 июля на площадке Digital Port. В этом году фестивалю исполнится десять лет, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края.

RED FEST/ВКонтакте

RED FEST откроет группа «Смирный и друзья» — один из ветеранов, выступавший на первых фестивалях. Главной сенсацией 2025 года станет возвращение проекта Тимофея Якимова «тима ищет свет»: он вновь приедет на RED FEST, но с новой энергией и обновленным звучанием. Главным открытием фестиваля организаторы называют инди-поп проект Анастасии Терели из Санкт-Петербурга —TERELYA, ее творчество критики сравнивают с британским музыкантом-мультиинструменталистом Кейт Буш.

Главная сцена RED FEST

26 июля:

  • Смирный и друзья (Пермь)
  • hehehe (Владивосток)
  • Лолита Косс (Москва)
  • Хадн дадн (Москва)
  • TERELYA (Санкт-Петербург)
  • Сова (Екатеринбург)
  • тима ищет свет (Москва)

27 июля:

  • SKOOKINY DETI (Екатеринбург)
  • Рушана (Санкт-Петербург)
  • клуб Любителей музыки (Минск)
  • конец солнечных дней (Санкт-Петербург)
  • хмыров (Санкт-Петербург)
  • Свидание (Москва)
RED FEST/ВКонтакте

Электронная сцена RED FEST в 2025 году соберет от фанка и хауса до экспериментала. В числе хедлайнеров несколько артистов: ментор десятка музыкальных продюсеров Kovyazin D, дуэт на стыке поп- и рейв-культуры LAVBLAST, Plemyannik. В пресс-службе министерства культуры рассказали, что в списке музыкантов электронной сцены также музыкальные продюсеры NINETY, Keysi, MALINOVIY JOHN, AndreHuleo, Ukemi и локальные диджеи VOLAR & kree zeé, CHEKMA, BOLTIK, Vereshchagina, dj Fred, Vovkin, Klassen, Matthew R.

Традиционно в программе RED FEST лекции и мастер-классы, большая фуд-зона, дизайн-маркет.

Недавно мы публиковали большой обзор о том, какой будет музыка в 2025-м и ближайшие годы (и при чем тут Надежда Кадышева!).

Информационный обзор редакции.

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