Возвращение проекта «тима ищет свет», LAVBLAST, «Смирный и друзья»: рассказываем о лайнапе RED FEST 2025

Электронная сцена RED FEST в 2025 году соберет от фанка и хауса до экспериментала. В числе хедлайнеров несколько артистов: ментор десятка музыкальных продюсеров Kovyazin D, дуэт на стыке поп- и рейв-культуры LAVBLAST, Plemyannik. В пресс-службе министерства культуры рассказали, что в списке музыкантов электронной сцены также музыкальные продюсеры NINETY, Keysi, MALINOVIY JOHN, AndreHuleo, Ukemi и локальные диджеи VOLAR & kree zeé, CHEKMA, BOLTIK, Vereshchagina, dj Fred, Vovkin, Klassen, Matthew R.

Традиционно в программе RED FEST лекции и мастер-классы, большая фуд-зона, дизайн-маркет.

Недавно мы публиковали большой обзор о том, какой будет музыка в 2025-м и ближайшие годы (и при чем тут Надежда Кадышева!).

Информационный обзор редакции.