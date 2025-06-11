На открытии фестиваля «Город встреч» выступит Ева Польна

Специально для шоу на набережной у Речного вокзала возведут многоуровневую сцену, основной декорацией которой станет вид на Каму и закат. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что режиссером-постановщиком открытия «Города встреч» в 2025 году станет Сергей Мандрик. Он известен как основатель балета Street Jazz, хореограф, постановщик таких шоу, как «Фабрика Звезд» (5-7 сезон) и номеров «Евровидения». По словам Сергея Мандрика, в этом году в сценографии шоу-открытия уделят отдельное внимание дружеским отношениям Перми и Санкт-Петербурга. Запуск «Города встреч» совпадает с «Алыми парусами» в городе на Неве. Автор одноименного произведения некоторое время жил в Пермском крае и работал в мастерских недалеко от Речного вокзала, а хедлайнер фестиваля Ева Польна родом из Ленинграда.

«В фестивале мы уделим особое внимание тому, что интересно молодежи разных возрастов, отдельно поработаем с этническим направлением, с экспериментами между уличной культурой и классикой. Главными героями театрализованного шоу-открытия по доброй традиции станут молодые пермские таланты, которые уже сейчас репетируют номера с ведущими российскими хореографами и постановщиками», — рассказывает генеральный продюсер летнего фестиваля «Город встреч» Наталья Галкина. К

Кстати, в этом году летний фестиваль станет флагманским событием программы «Пермь – Молодежная столица России». В этот же день в городе пройдет другое событие «День молодежи», на котором выступят Люся Чеботина и Niletto.

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