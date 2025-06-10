Две Молодежные столицы России в 2025 году — Пермь и Омск — станут главными площадками фестиваля «День молодежи». В честь праздника в городе готовят большую программу, планируется выступление нескольких хедлайнеров — исполнительницы хита «Солнце Монако» Люси Чеботиной и автора «Любмки» Niletto.
На эспланаде 28 июня пройдут мастер-классы и соревнования по танковому биатлону и по уличным танцам, выступления молодых артистов, запись подкастов с министрами, зона моды и бьюти, лекции от экспертов Сбера по искусственному интеллекту, кибербезопасности, финансовой грамотности и предпринимательству, грант-завтраки с экспертами Росмолодежи. Будет работать «Маркет молодых», где представят свои коллекции, а также истории их создания в формате иммерсивных мини-спектаклей.
На главной сцене на эспланаде устроят шоу «Знай, люби, гордись, приумножай». Его частью станут шоу-показ от молодых творцов и креаторов «Код молодежи города Перми», а также выступления молодых артистов и хедлайнеров Люси Чеботиной и Niletto. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что 28 июня представят путеводители по Перми и Омску, а также откроют арт-объекты «Сердце России» — сложенные в виде сердца экраны, где будут транслироваться короткие видео от молодежи из разных регионов.
На набережной Камы днем пройдет Кубок Пермского края по баскетболу 3х3 — самый большой региональный турнир по уличному баскетболу. Вечером у Речного вокзала начнется «Город встреч», который откроет серию летних фестивалей на набережной. Планируется театрализованное шоу с видом на закатную Каму со знаменитой надписью «Счастье не за горами». Представление объединит на площадке пермских артистов и еще одного хедлайнера, имя которого пока держат в секрете.
В рамках фестиваля «День молодежи» в Перми будет работать молодежный трамвай, некоторые события пройдут в Доме молодежи, арт-резиденции «Тут», молодежной модульной библиотеке и «Кристалл центре». Праздничные события коснутся также
набережной Кировского района, Сада Миндовского, Парков Чехова и «Счастье есть», аллеи по улице Крупской.
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