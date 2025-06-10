На эспланаде 28 июня пройдут мастер-классы и соревнования по танковому биатлону и по уличным танцам, выступления молодых артистов, запись подкастов с министрами, зона моды и бьюти, лекции от экспертов Сбера по искусственному интеллекту, кибербезопасности, финансовой грамотности и предпринимательству, грант-завтраки с экспертами Росмолодежи. Будет работать «Маркет молодых», где представят свои коллекции, а также истории их создания в формате иммерсивных мини-спектаклей.

На главной сцене на эспланаде устроят шоу «Знай, люби, гордись, приумножай». Его частью станут шоу-показ от молодых творцов и креаторов «Код молодежи города Перми», а также выступления молодых артистов и хедлайнеров Люси Чеботиной и Niletto. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что 28 июня представят путеводители по Перми и Омску, а также откроют арт-объекты «Сердце России» — сложенные в виде сердца экраны, где будут транслироваться короткие видео от молодежи из разных регионов.