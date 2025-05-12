Известны новые даты проведения фестиваля Red Fest 2025

Red Fest в 2025 году планируют провести 26-27 июля. В этом году летний фестиваль отметит свое 10-летие. Программу и лайн-ап пока не озвучивают, но обещают, что в честь юбилея он будет особенным.

Известно, что далеко от Digital Port фестиваль не уедет. Red Fest 2025 планируют провести на площадке «Порт-Сити».

Кстати, с 1 июня в Перми появится новый летний фестиваль, и он будет проходить на набережной в Закамске.

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