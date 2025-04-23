В честь 80-летия Победы в Пермском крае планируют более двух тысяч мероприятий

По словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, совсем скоро завершится оформление городских пространств к 9 мая. Участниками и зрителями тематических событий в Пермском крае станут порядка миллиона человек.

Основные праздничные мероприятия в Перми будут проходить в течение двух дней. 8 мая состоится церемония возложения цветов и венков у монумента «Героям фронта и тыла» и торжественное собрание общественности во ДК Солдатова.

9 мая на Октябрьской площади пройдет торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники. Его будут транслировать в прямом эфире на больших медиаэкранах на площади у Театра-Театра. Там же после парада планируется концертная программа, которая охватит детские номера, выступление Пермского губернского оркестра с солистом Мариинского театра Владимиром Целебровским, театральное представление «У станка» и так далее. На набережной Камы также будут выступать творческие коллективы. В этом году 9 мая будет 10-минутный фейерверк. Его запустят с правого берега Камы.

С 8 по 11 мая пройдут концертные программы и тематические акции: в саду им. В.Л. Миндовского, парки «Счастье есть» и им. А.П. Чехова. В пресс-службе министерства культуры рассказали, что празднование юбилея Великой Победы продолжится летом. На эспланаде и в амфитеатре набережной Камы 28-29 июня проведут фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Прикамья».

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