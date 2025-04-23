Перетяжки над Компросом и 11-метровые стелы: рассказываем, как украшают город к 9 Мая

Над Комсомольским проспектом уже крепят перетяжки «Атрибуты Победы», а над Коммунальным мостом и на участке от улиц Попова до Петропавловской —«Журавли». Две стелы «Слава Победы» установят внутри круговых развязок на Колхозной площади у Центрального рынка и у ТРЦ «Планета». Высота конструкций составит 11 м.

На световых опорах променада центральной набережной появятся декоративные консоли «Родина мать», а на разделительной полосе шоссе Космонавтов, от аэропорта до кольца на улице Оверятская, — «Летят журавли». В аэропорту «Большое Савино» установят композицию «Знамена славы».

На газоне при выезде со Средней дамбы появятся новые флаговые конструкции с символикой Победы. Недалеко от монумента Героям фронта и тыла разместят элементы «Пламя подвига» с изображением ордена Отечественной войны, также на эспланаде установят флаги «Великая Победа». Напротив ЦУМа появится декорация со светящимся куполом «Безымянная высота»: в ее опорах будут скамейки для отдыха посетителей.