Научно-популярный лекторий, кинопоказы и Mrs Major Tom: в ПГНИУ пройдет фестиваль в честь Дня космонавтики

В центре образовательной программы фестиваля — научно-популярный лекторий. Темы, которые будут освещать спикеры, посвящены технологиям, авиационному и ракетному двигателестроению, связи космоса с философией и литературой.

На фестивале планируется выступление специалиста по подготовке космонавтов НИИ «Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина»: Анна Тощева расскажет о том, как попасть в космонавты и чем они питаются. Также в рамках фестиваля намерены провести экскурсии в лаборатории Физико-математического института университета, где ученые поведают, как создаются новые технологии, которые используются в космосе, а также проведут опыты. В финале фестиваля выступит Аси Фиддлер с проектом Mrs Major Tom.

Недавно мы рассказывали о том, что с 11 по 17 апреля планируют провести международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC.

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