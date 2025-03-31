«Мы — авторы любимого города»: в Перми планируют провести фестиваль креаторов

Фестиваль включает деловую и фестивальную программу. «Идентичность» намерены начать с воркшопа и лекций от 23 спикеров на темы дизайна, интерьера и архитектуры, режиссуры, фэшн, медиа и видеопродакшна. Затем покажут выставку и современные театральные постановки. Третий акт «Идентичности» будет музыкальным: на главной сцене запланировано выступление семи групп, на электронной сыграют сеты девять диджеев.

«Идентичность — это то, как мы определяем себя через нашу среду обитания, наше хобби, наше ремесло, наше призвание. Через то, что мы делаем от всего сердца, со всей душой, с максимальной отдачей с близкими по духу. Все мы являемся авторами любимого города. Делаем так, чтобы в Перми было интересно и красиво. Чтобы и другие жители также находили поводы оставаться, развиваться, создавать семьи, заниматься любимым делом зарабатывая на гармоничную жизнь», — рассказывают о фестивале организаторы, креативные агентства контент факторы и 108.

Недавно мы рассказывали о программе фестиваля FUTURE.DOC, который пройдет в Перми в середине апреля.

Информационный обзор редакции.