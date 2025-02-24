«Оттава Ё», мастер-классы и Разночинный бал: в «Губернии» пройдет Масленичная неделя

В ПДНТ «Губерния» с 25 февраля начнется Масленичная неделя. В программе празднований — концерт питерской группы «Оттава Ё», мастер-классы и ярмарки, лекции и другие просветительские события.
25 февраля в «Губернии» выступят звезды русского фолка — группа «Оттава Ё» планирует исполнить хиты за всю 20-летнюю карьеру коллектива, а также песни из нового альбома. На «Масленице-ремесленнице» представят изделия ручной работы со всего края.
27 февраля пройдет конкурс «Прикамье мастеровое»: гости смогут увидеть в режиме реального времени, как создают изделия из дерева, камня или глины, а также кружевные чудеса и куклы. Победителей определят в трех номинациях — «Подмастерье», «Мастер», «Виртуоз». С 25 февраля по 1 марта в «Губернии» пройдут мастер-классы по работе с глиной, камнем, берестой, созданию ватной игрушки.
В рамках Масленичной недели будет работать выставка «Берестяная Парма», где покажут работы народных мастеров Пермского края Валентины Петуховой и Михаила Павлова.
Просветительская программа фестиваля будет включать лекции, посвященные Масленице и традициям Пермского края, а также «Живые диалоги» о профессиях этнографа, издателя, фольклориста, архивиста, ремесленника, дизайнера. Для тех, кто постарше, расскажут «Сказки с припеком» (16+) — сказочницы Марина Крысова и Марина затронут тему магической и обрядовой кухни, волшебных предметов.
26 февраля пройдет премьера фильма, посвященного камнерезному промыслу Пермского края. Над видеоочерком летом 2024 года работала съемочная команда из Москвы, она побывала в Перми Кунгуре и Красном Ясыле. Масленичная неделя закончится Разночинным балом: к этому события готовятся заранее, посещая мастер-классы по танцу, разучивая па и отшивая бальные наряды.
Кстати! На Масленицу пройдет фестиваль «Вокруг да около»: рассказываем о его программе.
Информационный обзор редакции.6+
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