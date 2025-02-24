«Оттава Ё», мастер-классы и Разночинный бал: в «Губернии» пройдет Масленичная неделя

25 февраля в «Губернии» выступят звезды русского фолка — группа «Оттава Ё» планирует исполнить хиты за всю 20-летнюю карьеру коллектива, а также песни из нового альбома. На «Масленице-ремесленнице» представят изделия ручной работы со всего края.

27 февраля пройдет конкурс «Прикамье мастеровое»: гости смогут увидеть в режиме реального времени, как создают изделия из дерева, камня или глины, а также кружевные чудеса и куклы. Победителей определят в трех номинациях — «Подмастерье», «Мастер», «Виртуоз». С 25 февраля по 1 марта в «Губернии» пройдут мастер-классы по работе с глиной, камнем, берестой, созданию ватной игрушки.

В рамках Масленичной недели будет работать выставка «Берестяная Парма», где покажут работы народных мастеров Пермского края Валентины Петуховой и Михаила Павлова.