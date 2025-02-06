Экскурсии по Сибирской и концерты в старинных зданиях: на Масленицу пройдет фестиваль «Вокруг да около»

В министерстве культуры рассказали, что организаторы фестиваля — «ПермьКонцерт» — продолжат губернские традиции и перенесут масленичные события в старинные особняки и исторические здания на улице Сибирская. Концерты пройдут в Доме Смышляева (библиотека им. Пушкина), Доме писателя и Доходном доме Попова (он же Дом учителя).

Во время масленичной недели артисты «ПермьКонцерта» будут обучать юных зрителей мастерству исполнения на музыкальных инструментах, а «вокруг да около» Сибирской проведут экскурсии. За музыкальную составляющую фестиваля будут отвечать концерты ансамблей «Ярмарка», «Ромэн», «Орфей», «Воскресение», «Иваны» и гармониста Владимира Опарина. В рамках фестиваля сказочная мастерская «Поленница» покажет интерактивную детскую сказку «Путешествие Камушки» для подопечных фонда «Берегиня».

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми в течение двух дней будет проходить фестиваль, посвященный ментальному здоровью.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.