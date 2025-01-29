Известны даты проведения фестиваля «Зов Пармы» в этом году

Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» пройдет в 2025 году с 25 по 27 июля. Традиционно его площадкой станет окраина села Серёгово Чердынского района.
Программа фестиваля еще разрабатывается. Но одно из событий, которое планируют показать на «Зове Пармы», уже известно. Как сообщает «Новый компаньон», это будет спектакль Пермского театра кукол «Кама. Горт. Легенды» (12+). Он основан на фольклоре и традициях финно-угорских народов, населяющих Пермский край и представляет собой мистическое действо на стыке театра объектов и файер-шоу.
Недавно мы рассказывали о том, что фестивали «Медвежонок» и «Флюгер» стали призерами премии RUSSIAN EVENT AWARDS.
Информационный обзор редакции. 12+
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