Фестивали «Медвежонок» и «Флюгер» стали призерами премии RUSSIAN EVENT AWARDS

Сразу два пермских фестиваля признали лучшими проектами в России. «Флюгер» и «Медвежонок» стали лауреатами премии событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS 2024.
«Флюгер» отметили первым местом в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал». Фестиваль проходил в Перми в пятый раз. В нем участвовали 14 уличных театров со всей России, которые представили разные жанры, в том числе кукольный театр и огненные шоу. По данным министра культуры Аллы Платоновой, за два фестивальных дня площадку у Театра-Театра посетило рекордное количество человек — 58 тыс.
«Медвежонок-2» признали лучшим детским туристическим событием в стране. В этом году фестиваль проходил сразу на двух площадках: на эспланаде перед Заксобранием и в «Кристалл-центре». В программу городка вошли показы в летнем кинотеатре, мастер-классы, фан-встречи, квесты, кинокастинг, выступления эстрадных звезд. За три фестивальных дня эспланаду посетили более 60 тыс. гостей. В «Кристалл-центре» представили в этом году 11 премьер.
Всего в этом году на премии RUSSIAN EVENT AWARDS подали 579 проектов. География охватила 63 региона России, а также Беларусь и Южную Осетию.
Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 0+
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