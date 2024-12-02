Фестивали «Медвежонок» и «Флюгер» стали призерами премии RUSSIAN EVENT AWARDS

«Медвежонок-2» признали лучшим детским туристическим событием в стране. В этом году фестиваль проходил сразу на двух площадках: на эспланаде перед Заксобранием и в «Кристалл-центре». В программу городка вошли показы в летнем кинотеатре, мастер-классы, фан-встречи, квесты, кинокастинг, выступления эстрадных звезд. За три фестивальных дня эспланаду посетили более 60 тыс. гостей. В «Кристалл-центре» представили в этом году 11 премьер.

Всего в этом году на премии RUSSIAN EVENT AWARDS подали 579 проектов. География охватила 63 региона России, а также Беларусь и Южную Осетию.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 0+