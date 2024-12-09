Встречи с писателями, мастер-классы, выступление ASAMMUELL: появилась программа краевого семейного форума

На площадке «Кино и книги» пройдут мастер-классы и встречи с пермскими писателями Андреем Зелениным и Эдуардом Матвеевым, а также просмотр и обсуждение короткометражных фильмов с медиапедагогами «Пермской синематеки». Тем, кто хочет лучше разобраться в вопросах воспитания и формирования доверительных отношений в семье, ждут на мастер-классе для родителей «Воспитание сердцем», а также в лектории.

Организаторы краевого семейного форума подготовили более полутора десятков мастер-классов, например, изготовление новогодних значка и набора игрушек, свечей и подсвечников, плетение праздничного венка, роспись пряников и мешочков под чай.

На форуме будет работать бесплатная новогодняя почта, где можно написать письмо Деду Морозу и отправить открытки родном и близким. На главной сцене будут выступать творческие коллективы. Краевой семейный форум и Фестиваль новогодних впечатлений закончится выступление тин-поп звезды ASAMMUELL. В ее репертуаре такие хиты, как «Клуб разбитых сердец», «Сердце не игрушка», «Хорошая».

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 6+