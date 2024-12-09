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Встречи с писателями, мастер-классы, выступление ASAMMUELL: появилась программа краевого семейного форума

На площадке PERM EXPO 13-14 декабря будет проходить XI краевой семейный форум. В его программу вошли лекции, дискуссии и стратегические сессии, творческие мастер-классы, гонки на машинках, выступления артистов, показ семейного кино, а также спортивные активности, квесты.

Пермский краевой семейный форум/ВКонтакте

Как сообщают в пресс-службе администрации Перми, в рамках форума пройдет открытая встреча со спортсменами-олимпийцами: чемпионом Олимпийских игр по прыжкам в воду Ильей Захаровым, бобслеистом, член национальной сборной команды на двух Олимпиадах Сергеем Голубевым, чемпионкой Олимпийских игр по баскетболу Ольгой Антиповой.

14 декабря будет работать зона с баскетбольным тиром, корнхолом, панна-футболом и местом для сдачи нормативов ГТО. Здоровью будет посвящена еще одна площадка. На ней можно будет узнать, как оказывать первую помощь, а также делать гимнастику для глаз, уход за полостью рта, танцевальную разминку.

Пермский краевой семейный форум/ВКонтакте

На площадке «Кино и книги» пройдут мастер-классы и встречи с пермскими писателями Андреем Зелениным и Эдуардом Матвеевым, а также просмотр и обсуждение короткометражных фильмов с медиапедагогами «Пермской синематеки». Тем, кто хочет лучше разобраться в вопросах воспитания и формирования доверительных отношений в семье, ждут на мастер-классе для родителей «Воспитание сердцем», а также в лектории.

Организаторы краевого семейного форума подготовили более полутора десятков мастер-классов, например, изготовление новогодних значка и набора игрушек, свечей и подсвечников, плетение праздничного венка, роспись пряников и мешочков под чай.

На форуме будет работать бесплатная новогодняя почта, где можно написать письмо Деду Морозу и отправить открытки родном и близким. На главной сцене будут выступать творческие коллективы. Краевой семейный форум и Фестиваль новогодних впечатлений закончится выступление тин-поп звезды ASAMMUELL. В ее репертуаре такие хиты, как «Клуб разбитых сердец», «Сердце не игрушка», «Хорошая».

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 6+

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