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Мемный фильм про котов, мастер-классы, маркет: в городе пройдет зимний «Котофест»

На Часовом заводе 8 декабря собираются провести добрый и пушистый зимний фестиваль «Котофест». На нем планируют устроить первый в России кинопоказ фильма, в котором собраны все мемы про котиков.

Приют Матроскин/ВКонтакте

На фестивале будет работать выставка котиков и собак из приюта, которых можно будет забрать на месте (но только взрослые и ответственные люди с переноской!). Также планируется организовать фуд-корт, маркет с вещами для людей и котов, мастер-класс и лекции об уходе за кошками от ведущих ветеринаров города Перми.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми 1 декабря пройдет первый автопарад Дедов Морозов и Снегурочек.

Информационный обзор редакции. 6+

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