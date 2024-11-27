Мемный фильм про котов, мастер-классы, маркет: в городе пройдет зимний «Котофест»

На фестивале будет работать выставка котиков и собак из приюта, которых можно будет забрать на месте (но только взрослые и ответственные люди с переноской!). Также планируется организовать фуд-корт, маркет с вещами для людей и котов, мастер-класс и лекции об уходе за кошками от ведущих ветеринаров города Перми.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми 1 декабря пройдет первый автопарад Дедов Морозов и Снегурочек.

Информационный обзор редакции. 6+