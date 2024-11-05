Резиденция Деда Мороза начнет работать в середине декабря

Дача Деда Мороза в Перми откроется для посещений с 18 декабря. С этой даты начнутся групповые экскурсии, а индивидуальные запланированы с 3 января. В программу посещения резиденции войдут творческие мастер-классы, фотосессия с северным оленем Ямалом, встреча с самим Дедом Морозом и Снегурочкой.

Дача Деда Мороза, как и в прошлом году, располагается в историческом здании — Дача Синакевича. Она открылась после реконструкции к 300-летию Перми. Весной в белоснежном резном тереме праздновали Масленицу, а летом его использовали как пространство для молодых художников.

Дача Синакевича — объект культурного наследия — была построена в конце XIX века в неорусском стиле. Старинный резной терем находится на берегу Камы, на улице Танцоров. Когда-то на этом месте был дачный поселок, в котором жили самые богатые пермяки. Но оттуда сохранилось только два дома: один принадлежал Синакевичу, другой – Мешкову.

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