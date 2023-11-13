В Перми завершилась реконструкция «Дачи Синакевича»

В Перми отремонтированная «Дача Синакевича» в этом году станет резиденцией Деда Мороза. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своих аккаунтах в социальных сетях.

Отреставрированная дача станет филиалом Дворца культуры им. Кирова. Летом она будет использоваться как пространство для молодых художников. А уже этой зимой здесь разместится дача Деда Мороза.

К 300-летию Перми была реконструирована «Дача Синакевича», яркий пример деревянного зодчества эпохи модерна. Дача пермского мецената, общественного деятеля и главы города Александра Синакевича, возведенная в конце XIX века в неорусском стиле, является объектом культурного наследия. Городской центр охраны памятников очень бережно восстановил тройной фронтон в виде килевидных кокошников и другие элементы декора фасадов, которые и делают здание неповторимым и узнаваемым.