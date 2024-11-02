Еще три фестиваля пройдут в Пермском крае в этом году: рассказываем, какие

В Пермском крае в 2024 году пройдут еще три масштабных события. Это фестивали «Камский», «Джаз-лихорадка» и «Новогодняя фабрика чудес».

Как рассказала директор Агентства новых технологий Марина Илюхина в эфире радио «Комсомольская правда», что их цель — сделать так, чтобы завершение года было насыщенным и впечатляющим.

Театральный фестиваль-лаборатория «Камский» будет проходить с 27 ноября. Он объединит созданные недавно постановки театров малых городов Пермского края. Каждый год место его проведения разное, в этом — Чайковский.

«Джаз-лихорадка» проходит уже на протяжении 19 лет. В этом году его темой станет оттепель и 60-е годы, а местом — ДК Солдатова. Откроют событие для ценителей джазовой музыки 7 декабря оркестр «Аристократ», группы «Art&Cool» и Биг Бэнда под руководством заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина.

В последние выходные декабря на заводе Шпагина пройдет «Новогодняя фабрика чудес». Это семейный фестиваль, на котором устроят мастер-классы, перфомансы, встречу с дедом Морозом.

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