Эксперт «Золотой маски» и восемь спектаклей: 27 ноября начнется театральный фестиваль-лаборатория «Камский»

Театральный фестиваль-лаборатория «Камский» в 2024 году примет город Чайковский. Событие будет проходить с 27 ноября по 2 декабря. Семь ведущих театров из Лысьвы, Березников, Губахи, Кудымкара, Кунгура и Чайковского в течение недели будут показывать восемь спектаклей.

Откроют фестиваль в 2024 году гости из Удмуртии — театр «Парафраз» — спектаклем «Алло, мама!». Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, впервые в лабораториях «Камского» примут участие не только актеры и театральные менеджеры, но и зрители. «Код созидания, код профессионализма и код города — так мы условно обозначили темы наших лабораторий. В течение пяти дней актеры под руководством экспертов подготовят три эскиза спектаклей, театральные менеджеры пройдут образовательные программы, а зрители узнают о театре все или почти все», — рассказала арт-директор фестиваля, член правления Союза театральных деятелей, преподаватель ПГИК Марина Зорина.

Руководить актерской лабораторией в этом году будет театровед, критик, куратор театральных проектов, преподаватель, руководитель курса театроведческого факультета ГИТИСа, эксперт фестиваля «Золотая маска» Александр Вислов. Эскизы спектаклей будут ставить Елена Павлова (г. Санкт-Петербург), Тимур Галеев и Дмитрий Акимов (г. Москва). В совет критиков фестиваля «Камский» вошли Оксана Кушляева и Алиса Фельдблюм (г. Санкт-Петербург), руководитель член союза театральных деятелей России Татьяна Тихоновец (г. Пермь).

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 16+