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Городу нужен новый герой: в городе появится «Братство отцов»

Станислав Мозин/ВКонтакте

В Перми откроется клуб «Братство отцов». Это сообщество, где папы могли бы больше времени проводить с детьми. Его создатель — маркетолог и отец двоих детей Станислав Мозин.

20 октября «Братство отцов» будет праздновать свое открытие на базе «Зеленино». В программе запланировали несколько лекций от специалистов. Например, как воспитывать детей без криков и наказаний, как грамотно управлять семейными финансами и как преодолевать кризисы в отношениях.

Также в честь праздника проведут веселые эстафеты для отцов и детей, накормят пловом и шашлыком, а также покажут шоу разгрузки автовозов.

Кстати, 20 октября в Перми пройдет фестиваль ChickenProDance: будут танцевать шафл, хип-хоп, брейк.

Информационный обзор редакции. 6+

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