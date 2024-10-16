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Шафл, хип-хоп, брейк: в Перми пройдет фестиваль ChickenProDance

20 октября в Перми пройдет танцевальный фестиваль ChickenProDance (6+). Место его проведения в этом году — ТРЦ «iMall Эспланада». Дети и взрослые будут соревноваться в нескольких направлениях: уличные танцы, кавер дэнс, хип-хоп, брейк, шафл.

На фестивале также пройдет отбор на всероссийский чемпионат по брейкингу BACK TO BACK в категориях 10-12 и 13-17 лет. Его финал состоится 27 октября в Тюмени.

Оценивать участников фестиваля ChickenProDance будут приглашенные судьи из Ижевска, Екатеринбурга, Тюмени и Перми. Среди них — участник DS Crew Ник Караксин, хореографы Лина Саруханян и Антон Шаклеин, музыкант-битмейкер Егор Сулацков (AIZIK).

Информационный обзор редакции.

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