Шафл, хип-хоп, брейк: в Перми пройдет фестиваль ChickenProDance

20 октября в Перми пройдет танцевальный фестиваль ChickenProDance (6+). Место его проведения в этом году — ТРЦ «iMall Эспланада». Дети и взрослые будут соревноваться в нескольких направлениях: уличные танцы, кавер дэнс, хип-хоп, брейк, шафл.

На фестивале также пройдет отбор на всероссийский чемпионат по брейкингу BACK TO BACK в категориях 10-12 и 13-17 лет. Его финал состоится 27 октября в Тюмени.

Оценивать участников фестиваля ChickenProDance будут приглашенные судьи из Ижевска, Екатеринбурга, Тюмени и Перми. Среди них — участник DS Crew Ник Караксин, хореографы Лина Саруханян и Антон Шаклеин, музыкант-битмейкер Егор Сулацков (AIZIK).

Информационный обзор редакции.