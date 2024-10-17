Банк Кикиморы, конкурс перевоплощений и выступление MixTape: в парке Горького пройдет мистический фестиваль

Парк Горького 19 октября проведет мистический фестиваль Кощея «Мракоград». Будут работать несколько зон для детей и взрослых, выступит кавер-группа и пройдет конкурс мистических перевоплощений.

В детском секторе театра Бабушки Ротонды покажут спектакль «Маленькая ведьмочка» и устроят магическое шоу с дискотекой. В молодежном — организуют испытания и квесты, например, «Больница Упыря», «Банк Кикиморы», «Школа нечисти».

У логова пиратов устроят фаер-шоу и парад мистических существ. Завершат мистический фестиваль конкурс магических перевоплощений «Обернись не естеством, а колдовством и выступление кавер-группы MixTape.

Кстати, в эти выходные в Перми пройдет фестиваль ChickenProDance: будут танцевать шафл, хип-хоп, брейк.

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