Мастер-класс по городецкой росписи и концерт по сказкам севера: появилась программа «Расписной субботы»

С 20 по 22 сентября на трех площадках пройдет Всероссийский фестиваль «Расписная суббота». В этом году это будут: ПДНТ «Губерния», архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и поселок Ильинский.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, «Расписная суббота» совпадает по датам с еще одним большим событием — фестивалем Русского географического общества «Пармапроходцы». В «Губернии» 20 сентября пройдет открытие сразу двух событий.

20 сентября в доме народного творчества пройдет мастер-шоу Народных мастеров региона, специалистов по ткачеству, обработке дерева и камня. Гости из Нижнего Новгорода дадут лекции о городецкой росписи (и будут обучать ей), а ансамбль «Триголос.2» — концерт «Между Камой и Белым морем», основанный на сказках севера России, а также Писахова и Шергина.

21 сентября «Расписная суббота» отправится в Хохловку. Там откроется второй этап конкурса профмастерства, на котором можно будет научиться азам традиционных росписей, характерных для разных регионов России. Также пройдут геоботаническая экскурсия по Хохловскому холму и мастер-классы по фотосъемке лесных систем и по живописи. В этот же вечер в «Губернии» состоится концерт «Песни нашего века» от исполнителей авторской песни.

Третий день «Расписной субботы» проведут в Ильинском. Гостей ждут лекции от историка Григория Головчанского и культуролога Андрея Боровского. Можно будет посетить иконописную мастерскую Дымшаковых и увидеть росписи храма Илии Пророка.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+