Лекции от путешественников и мастер-классы по росписи: в конце сентября пройдет фестиваль «Пармапроходцы»

В Перми с 19 по 22 сентября будет проходить фестиваль «Пармапроходцы» (0+). Он посвящен родной земле и тем, кто «ее обитает». Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, фестиваль вырос из инициативы Русского географического общества объединить людей, трепетно относящихся к культуре, истории и природе Пермского края.

Программа фестиваля обширная: она включает лекции от путешественников, показы научно-популярных фильмов, мастер-классы по обвинской и городецкой росписи, дискуссии о развитии туристических мест Пермского края, музыкальные встречи, познавательные встречи о флоре и фауне, на экскурсии в Перми и мини-путешествие в места Строгановых в Ильинском.

Событие будет проходить на нескольких площадках. Например, в ПДНТ «Губерния» тревел-блогер и телеведущая Ирина Бажанова расскажет о путешествиях и лайфхаках в познавательных поездках, а также о необычных и красивых местах России. В музыкальной гостиной Дома Мешкова прозвучит салонная музыка XIX века — времени расцвета династии Теплоуховых — романсы «Я помню чудное мгновенье», «Колокольчики мои», «Соловей», «Ночь», «Сон». Хохловке мастера народной росписи и живописи будут давать мастер-классы, а также проводить обряд «чествования» избы Ф.Ф. Васильевой из деревни Гадья Чердынского района, знаменитой расписным интерьером.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.