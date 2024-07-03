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На берегу Сылвы пройдет «Раздолье фест»

РАЗДОЛЬЕ ФЕСТ/ВКонтакте

27 июля на берегу Сылвы в Пермском крае на одноименной базе отдыха пройдет open-air «Раздолье фест» (18+).

Организаторы обещают много танцев, музыки, летней суеты, а живописная природа места, где состоится событие, станет приятным бонусом. На «Раздолье» выступят известные диджеи. Среди них: фронтмен группы «Марсу нужны любовники» Иван Старцев, продюсер E-Fest Миша White (кстати, он победитель премии «ТОП30. Самые известные люди Перми»), «музыкальный хамелеон» Антон Ишутин. 

Недавно мы рассказывали о главных фестивалях июля, которые пройдут в Перми и не только.

Информационный обзор редакции.

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