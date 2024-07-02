Объявляем имена победителей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми»

2 июля в Органном зале краевой филармонии завершилась церемония награждения премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми».
Журнал «Прм.Собака.ru» отметил тридцать ярких лидеров в своих сферах деятельности, которые делают Пермь лучше. В течение месяца читатели выбирали своих героев в десяти номинациях: «Прорыв года», «Туризм», «Наука и жизнь», «Спорт», «Кино», «Театр», «Мода», «Электронная музыка», «Экология» и «Социальные проекты». И теперь редакция «Прм.Собака.ru» готова назвать имена победителей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» в 2024 году.
Кино: команда «Медвежонка»
Созданный год назад Всероссийский фестиваль детского кино и анимации призван продвигать идею контента для семейного просмотра. «Медвежонок» уже стал одним из ключевых городских событий, собирающим звезд и гигантов российской киноиндустрии в Перми. Кроме конкурсной программы фестиваля, организаторы проводят питчинг кинопроектов и участвует в их реализации в пределах Пермского края, тем самым развивая и локальную киноиндустрию.
Театр: Ксения Малинина
Художественный руководитель Свободного театра современного танца, театра современной авторской хореографии, показывающий пластические спектакли по произведениям и творчеству русских и зарубежных классиков. Спектакль на классическую балетную музыку «RE КОНСТРУКЦИЯ» попал в лонг-лист Премии «Золотая Маска» 2023, а в год празднования трехсотлетия Перми перформанс «Балет на трамвайных путях» стал громким городским событием.
Мода: Мария Белорусова и Елена Новицкая
Создали ироничный бренд Dunya, начав с производства купальников. Сейчас в линейке бренда трендовая одежда, которую носят It-girls и популярные блогеры как Виктория Лопырева и Ксения Бородина.
Наука и жизнь: команда Пермского краеведческого музея
Команда старейшего музея Пермского края (в этом году ему 135 лет) — авторы выставочных и просветительских проектов, направленных на популяризацию палеонтологического наследия Пермского края. В 2024 году музей стал лауреатом первой национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева в номинации «Издательский проект» за альбом «Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея», а также получил грант Фонда Потанина на проект «Переходный возраст».
Экология: Андрей Привалов
Руководитель «Экотакси» — проекта по сбору сортированных отходов в Перми, магазина товаров из переработанных материалов «Извторсырья».
Электронная музыка: Михаил Беляев
DJ White, идейный вдохновитель и создатель клуба Name, организатор гастролей звезд электронной музыки, артистов и музыкантов с мировым именем. Основатель Name Live Showcase, музыкальный продюсер фестиваля визуальных видов искусства и электронной музыки E-Fest, одного из крупнейших событий на российской электронной танцевальной сцене за последние пять лет.
Социальные проекты: Анна Фадеева
Создательница «Территории передышки», дневного центра помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В рамках работы центра курсируют рейсы «Еда на колесах» с бесплатным питанием, чаем и одеждой для нуждающихся. Ежегодно более 1300 человек получают помощь в дневном центре.
Туризм: Максим Кудряшов
Блогер, путешественник, амбассадор Пермского края, сооснователь туристического бюро Parma Time.
Спорт: Наталья Балашова, Евгения Нелюбина и Никита Мусихин
Популяризаторы спорта, организаторы массовых йога-практик в знаковых локациях города: Sunset Yoga на набережной, Candle Yoga в частной филармонии «Триумф».
Прорыв года: Ксения Стрелкова
Создательница и идейный вдохновитель бренда одежды для леди plus-size +SVOBODNO. Активно ведет свой блог, где показывает изнанку fashion-бизнеса в Перми, делится развитием собственного производства, выступает за высокий уровень клиентского сервиса. Открыла два пространства в Перми, где леди с роскошными формами получают консультации от опытных стилистов и чувствуют себя СВОБОДНО.
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