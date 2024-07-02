Объявляем имена победителей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми»

Наука и жизнь: команда Пермского краеведческого музея

Команда старейшего музея Пермского края (в этом году ему 135 лет) — авторы выставочных и просветительских проектов, направленных на популяризацию палеонтологического наследия Пермского края. В 2024 году музей стал лауреатом первой национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева в номинации «Издательский проект» за альбом «Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея», а также получил грант Фонда Потанина на проект «Переходный возраст».