Перед Театром-Театром откроется летний кинотеатр

На площади перед Театром-Театром в течение месяца будет работать бесплатный летний кинотеатр. Площадка откроется 29 июня.

Кинотеатр будет открыт в рамках пространства «MiXX территория», рассказали в пресс-службе оператора Tele2. В нем покажут «Смешариков» и другие мультфильмы, рокомы, мелордрамы, фэтензи, записи концерта musicAeterna Теодора Курентзиса и сказочного мюзикла «Карлик Нос».

Также на эспланаде перед Театром-Театром пройдут научно-популярные лекции (в том числе онлайн от проекта «Правое полушарие интроверта»), танцевальные мастер-классы, спортивные тренировки и концерты живой музыки.

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