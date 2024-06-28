18+
  • Развлечения
  • Уикенд
  • News
Уикенд

Перед Театром-Театром откроется летний кинотеатр

Пресс-служба администрации Перми

На площади перед Театром-Театром в течение месяца будет работать бесплатный летний кинотеатр. Площадка откроется 29 июня.

Кинотеатр будет открыт в рамках пространства «MiXX территория», рассказали в пресс-службе оператора Tele2. В нем покажут «Смешариков» и другие мультфильмы, рокомы, мелордрамы, фэтензи, записи концерта musicAeterna Теодора Курентзиса и сказочного мюзикла «Карлик Нос».

Также на эспланаде перед Театром-Театром пройдут научно-популярные лекции (в том числе онлайн от проекта «Правое полушарие интроверта»), танцевальные мастер-классы, спортивные тренировки и концерты живой музыки.

Ранее мы рассказывали о фильмах и сериалах, которые смотрят пермяки до 35 лет.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: