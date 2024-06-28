Названы фильмы и сериалы, которые смотрят пермяки до 35 лет

Стало известно, какие жанры фильмов и сериалов чаще всего смотрит молодежь в Пермском крае. Данные пользователей в возрасте от 14 до 35 лет проанализировал онлайн-кинотеатр KION экосистемы МТС.

Самым популярным жанром оказалась драма. 17% от общего количества просмотра контента принадлежит ей. Затем с 15% идут комедии. В тройке лидеров также детектив — 14% от общего времени просмотров. В топ-10 жанров среди пермской молодежи вошли: детско-семейный контент, триллеры, азиатское кино, документальные фильмы и сериалы, ужасы и мистика.

В мае — июне самыми популярными фильмами и сериалами среди аудитории 14-35 лет на платформе KION стали:

Драма «Почему ты?» (18+) с Даниилом Воробьевым и Ангелиной Загребиной

Детективная драма «Обоюдное согласие» (18+) режиссера Валерии Гай Германики;

Преступно-добрая комедия «Дядя Леша» (16+) с Анной Уколовой и Тимофеем Трибунцевым

Романтическая комедия «Любви не бывает?» (18+) с Анной Чиповской и Владимиром Яглычем

Фантастический военный фильм «Блиндаж» (16+)

Кстати! В июле в Пермском крае будут снимать фильм «Аэропорт». Мы рассказывали, о чем он и кто исполнит главную роль.

Информационный обзор редакции.