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Кино и сериалы

Названы фильмы и сериалы, которые смотрят пермяки до 35 лет

Unsplash

Стало известно, какие жанры фильмов и сериалов чаще всего смотрит молодежь в Пермском крае. Данные пользователей в возрасте от 14 до 35 лет проанализировал онлайн-кинотеатр KION экосистемы МТС.

Самым популярным жанром оказалась драма. 17% от общего количества просмотра контента принадлежит ей. Затем с 15% идут комедии. В тройке лидеров также детектив — 14% от общего времени просмотров. В топ-10 жанров среди пермской молодежи вошли: детско-семейный контент, триллеры, азиатское кино, документальные фильмы и сериалы, ужасы и мистика.

В мае — июне самыми популярными фильмами и сериалами среди аудитории 14-35 лет на платформе KION стали:

  • Драма «Почему ты?» (18+) с Даниилом Воробьевым и Ангелиной Загребиной
  • Детективная драма «Обоюдное согласие» (18+) режиссера Валерии Гай Германики;
  • Преступно-добрая комедия «Дядя Леша» (16+) с Анной Уколовой и Тимофеем Трибунцевым
  • Романтическая комедия «Любви не бывает?» (18+) с Анной Чиповской и Владимиром Яглычем
  • Фантастический военный фильм «Блиндаж» (16+)

Кстати! В июле в Пермском крае будут снимать фильм «Аэропорт». Мы рассказывали, о чем он и кто исполнит главную роль. 

Информационный обзор редакции. 

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