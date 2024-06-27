На эспланаде выступит автор хитов «Что за лев этот Тигр?» и «Бархатные тяги»

Стало известно имя еще одного звездного артиста, который выступит на эспланаде в День молодежи в Перми 29 июня.

Напомним, в рамках празднования пройдут разные события: от кубка КВН до DJ-сетов. Хедлайнерами концерта станут артисты лейбла Velvet Music: DAASHA, Фейгин, НайдИ, Никита Киоссе.

В департаменте молодежной политики Перми рассказали, что откроет концерт Gazan, исполнитель песен «Что за лев этот Тигр?», «Бархатные тяги», «Суетолог». Перед выступлением он встретится с молодежью в лектории, поговорит на тему «Харизма, юмор, риск: как покорять музыкальные чарты» и ответит на вопросы присутствующих.

Ранее мы рассказывали о том, что в этом году фестиваль «Причал» пройдет в новой локации.

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